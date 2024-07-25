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Стало известно, какую сумму предложил «Атлетико» за Галлахера слухи

25 Июля 2024 • 06:41 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Мадридский «Атлетико» пытается оформить трансфер полузащитника «Челси» Конора Галлахера – пока безуспешно.

«Синим» необходимо продать 24-летнего игрока, чтобы не рисковать потерять его бесплатно через год, когда подойдёт к концу срок контракта. Несмотря на это, лондонцы не торопятся расставаться со своим воспитанником. Как сообщает talkSPORT, «Атлетико» – главный претендент на хавбека сборной Англии – предложил порядка 20 млн евро, что совершенно не впечатлило «Челси». Руководство английского клуба требует почти вдвое больше.

Стоимость Конора Галлахера, по оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро. Футболист провёл 95 матчей за первую команду «Челси», по десять раз отметившись голом и ассистом.

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Сегодня, 25 Июля
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