«Наполи» предлагает за Лукаку на 10 млн евро меньше, чем требует «Челси»

«Наполи» и «Челси» продолжают обсуждать трансфер нападающего Ромелу Лукаку.

31-летний игрок точно не останется в лондонской команде, но его будущее пока не определено. Главным претендентом на бельгийца считается «Наполи», чей тренер Антонио Конте хорошо знаком с футболистом и обозначил его в качестве приоритетной трансферной цели. Переговоры между клубами проходят непросто: по обновлённым данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Челси» запрашивает за форварда 35 млн евро, а «Наполи» по-прежнему предлагает значительно меньше – 25 млн евро.

Ромелу Лукаку провёл прошедший сезон в «Роме» на правах аренды. На его счету 21 забитый мяч и четыре голевых паса в 47 поединках за римский коллектив.