Регилон готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон с радостью вернулся бы в «Манчестер Юнайтед».

Слухи об интересе «красных дьяволов» к испанцу появились в начале месяца. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент манкунианцы не ведут переговоры по Регилону, несмотря на намерение укрепить левый фланг обороны. При этом, если бы «Манчестер Юнайтед» решил подписать 27-летнего игрока, тот был бы рад вернуться. Латераль с теплотой вспоминает непродолжительный период выступления в команде Эрика тен Хага.

Напомним, Серхио Регилон представлял цвета «Манчестер Юнайтед» на правах аренды в первой половине прошлого сезона. С января по май футболист был арендован «Брентфордом».