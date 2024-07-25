«Жирона» нашла замену Савио в английском топ-клубе

«Жирона» ведёт переговоры по трансферу вингера «Тоттенхэма» Брайана Хиля.

Каталонцы ищут замену Савио, игравшему ключевую роль в историческом для команды Мичела прошлом сезоне. 20-летний бразилец, напомним, недавно перебрался в «Манчестер Сити». Как информирует журналист Алекс Луна, «Жирона» близка к подписанию Хиля. Именно испанец рассматривается в качестве приоритетного варианта замены Савио.

В «Тоттенхэме» не слишком рассчитывают на Брайана Хиля, поэтому готовы расстаться с ним в текущее трансферное окно. Вероятно, 23-летний футболист будет отдан в аренду с возможностью выкупа.