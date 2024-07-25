Чилуэлл поделился мнением о новом тренере «Челси» Мареске

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал, что думает о работе под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Итальянский специалист заменил у руля «синих» Маурисио Почеттино, покинувшего должность сразу после завершения прошлого сезона.

«Сейчас мы наслаждаемся жизнью под руководством нашего нового тренера. Он нравится игрокам. Впереди у нас четыре захватывающих предсезонных матча. Я с нетерпением жду возвращения на поле», – заявил Чилуэлл перед началом товарищеского поединка против «Рексхэма», который проходит в эти минуты в США.

До прихода в «Челси» Энцо Мареска работал в «Лестере», с которым выиграл Чемпионшип в прошедшей кампании.