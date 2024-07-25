«Арсенал» близок к рекордной продаже

Лондонский «Арсенал» может совершить свою самую крупную продажу за всю историю.

«Канониры» находятся в шаге от договорённости с «Фулхэмом» по трансферу полузащитника Эмила Смита-Роу. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, переход 23-летнего игрока обойдётся «дачникам» в 35 млн фунтов стерлингов (более 41,5 млн евро) – самое дорогостоящее подписание в истории клуба, а также крупнейшая продажа всех времён для «Арсенала».

Эмил Смит-Роу выступает за «пушкарей» с десятилетнего возраста. На его счету 18 забитых голов и 15 результативных передач в 115 поединках за первую команду.

Самая дорогая продажа «Арсенала» на данный момент – Алекс Окслейд-Чемберлен, перебравшийся в «Ливерпуль» за 38 млн евро в августе 2017 года.