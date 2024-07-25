Инсайдер Романо высказался о возможном переходе Маркоса Алонсо в «Манчестер Юнайтед»

Левого защитника Маркоса Алонсо, недавно покинувшего «Барселону», связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед».

Оставшийся без клуба испанец был назван в числе кандидатур, рассматриваемых «красными дьяволами» на трансферном рынке. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» не связывался с 33-летним игроком, никакие переговоры в настоящий момент не ведутся.

Маркос Алонсо выступал за «Барселону» на протяжении двух лет. Его контракт с каталонцами истёк по окончании прошедшего сезона. Весной сообщалось об интересе к ветерану со стороны мадридского «Атлетико».