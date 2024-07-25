Мареска: «У «Челси» фантастический состав»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска высоко оценил уровень своей команды.

Итальянец заменил в должности рулевого «синих» Маурисио Почеттино, ушедшего по окончании минувшего сезона. Экс-наставник «Лестера» заключил с лондонским клубом пятилетний контракт.

«У «Челси» фантастический состав. Я полностью в этом уверен, здесь очень много талантов. Мне нравится работать с молодыми игроками, поскольку они открыты для нового, хотят учиться», – заявил в интервью ESPN Мареска, выигравший с «Лестером» Чемпионшип по итогам прошедшей кампании.

25 июля «Челси» проведёт контрольный матч против «Рексхэма».