Президент «Реал Сосьедада» отреагировал на слухи о продаже Кубо в «Ливерпуль»

Глава «Реал Сосьедада» Хокин Аперрибай ответил на вопрос о вероятном переходе Такефусы Кубо в «Ливерпуль».

Согласно слухам, распространившимся в последние дни, английский гранд решил активировать пункт отступных в размере 60 млн евро, прописанный в договоре японца.

«Ни один клуб не ведёт переговоры по Кубо. Случиться может всякое, и мы готовы выйти на рынок в случае необходимости, но Таке очень счастлив здесь, он намерен остаться», – приводит Goal слова президента «Реал Сосьедада» Аперрибая.

Такефуса Кубо выступает за «Реал Сосьедад» с 2022 года. Контракт 23-летнего атакующего полузащитника с баскским клубом рассчитан до 2029 года.