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Президент «Реал Сосьедада» отреагировал на слухи о продаже Кубо в «Ливерпуль»

25 Июля 2024 • 00:46 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Глава «Реал Сосьедада» Хокин Аперрибай ответил на вопрос о вероятном переходе Такефусы Кубо в «Ливерпуль».

Согласно слухам, распространившимся в последние дни, английский гранд решил активировать пункт отступных в размере 60 млн евро, прописанный в договоре японца.

«Ни один клуб не ведёт переговоры по Кубо. Случиться может всякое, и мы готовы выйти на рынок в случае необходимости, но Таке очень счастлив здесь, он намерен остаться», – приводит Goal слова президента «Реал Сосьедада» Аперрибая.

Такефуса Кубо выступает за «Реал Сосьедад» с 2022 года. Контракт 23-летнего атакующего полузащитника с баскским клубом рассчитан до 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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