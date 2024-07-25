Вингер Мусса Диаби перешёл из «Астон Виллы» в «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб подтвердил подписание француза посредством социальных сетей. 25-летний игрок заключил с «Аль-Иттихадом» контракт, рассчитанный до 2029 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 60 млн евро.

Мусса Диаби провёл в «Астон Вилле» всего один сезон. Футболист отыграл за бирмингемцев 54 матча, записав себе в актив десять забитых мячей и девять результативных передач.

До переезда в Англию Диаби на протяжении четырёх лет выступал за леверкузенский «Байер». На старте карьеры вингер представлял цвета родного для себя «Пари Сен-Жермен».