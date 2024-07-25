«Милан» предложил за игрока «Тоттенхэма» на 3 млн евро меньше, чем требуется

«Милан» и «Тоттенхэм» приблизились к договорённости по условиям трансфера защитника Эмерсона Рояла.

Стороны уже давно ведут переговоры, но запросы «шпор» значительно превышали сумму, с которой готовы расстаться «россонери». По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, после недавних обсуждений ситуация изменилась в лучшую сторону – теперь разница между требованием «Тоттенхэма» и предложением «Милана» составляет 3 млн евро. Клубы попытаются найти компромисс в скором времени.

Сам Эмерсон Роял дал согласие на переход в «Милан» ещё в мае. 25-летний бразилец не хочет быть запасным в «Тоттенхэме».