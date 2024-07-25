Мареска назвал разницу между «Челси» и «Манчестер Сити» с «Арсеналом»

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска сравнил свой клуб с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Именно между «горожанами» и «канонирами» велась борьба за чемпионский титул Премьер-лиги в двух последних сезонах. Команда Хосепа Гвардиолы в обоих случаях вырывала чемпионство в концовке, а коллектив Микеля Артеты становился вторым.

По мнению Марески, в перспективе «Челси» может выйти на один уровень с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

«Я сосредоточен на развитии команды, но не думаю о том, сколько времени это может занять. Важно, чтобы клуб и тренер были на одной волне.

Я не говорю, что нам потребуется столько же времени, сколько «Манчестер Сити» и «Арсеналу». Надеюсь, мы сможем достичь таких результатов уже скоро. Единственное различие, которое я вижу прямо сейчас, – время, проведённое под руководством текущего тренера», – сказал в интервью ESPN итальянский наставник.