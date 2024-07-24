«Манчестер Юнайтед» ищет левого защитника – у клуба есть три варианта

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить левый край обороны в летнее трансферное окно.

Позиция левого защитника считается одной из самых проблемных в команде Эрика тен Хага – Люк Шоу и Тирелл Маласиа постоянно недоступны из-за травм. Как сообщает журналист Дэвид Макдоннелл, в «Манчестер Юнайтед» активно занялись поиском укрепления кризисной зоны. Манкунианцы выбирают из трёх кандидатов: речь идёт о Давиде Ганцко («Фейеноорд»), Тайрике Митчелле («Кристал Пэлас») и Маркосе Алонсо (свободный агент).

Стоимость футболистов оценивается экспертами Transfermarkt в 35, 25 и 2 млн евро соответственно.