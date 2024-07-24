Романо: «Калафьори переходит в «Арсенал»

Инсайдер Фабрицио Романо объявил о скором переходе центрального защитника «Болоньи» Рикардо Калафьори в лондонский «Арсенал».

Клубы согласовали все условия трансфера, о чём уже сообщалось раньше. В настоящий момент завершается процесс оформления документов, необходимых для сделки. Калафьори подпишет с «канонирами» пятилетний контракт с зарплатой в 4 млн евро за сезон. В ближайшее время итальянец пройдёт медицинское обследование в США, как и было запланировано.

По имеющимся данным, «Арсенал» заплатит за Рикардо Калафьори около 50 млн евро. Половина этой суммы достанется швейцарскому «Базелю», за который центрбек выступал до перехода в «Болонью».