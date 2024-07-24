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Романо: «Калафьори переходит в «Арсенал»

24 Июля 2024 • 23:28 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Инсайдер Фабрицио Романо объявил о скором переходе центрального защитника «Болоньи» Рикардо Калафьори в лондонский «Арсенал».

Клубы согласовали все условия трансфера, о чём уже сообщалось раньше. В настоящий момент завершается процесс оформления документов, необходимых для сделки. Калафьори подпишет с «канонирами» пятилетний контракт с зарплатой в 4 млн евро за сезон. В ближайшее время итальянец пройдёт медицинское обследование в США, как и было запланировано.

По имеющимся данным, «Арсенал» заплатит за Рикардо Калафьори около 50 млн евро. Половина этой суммы достанется швейцарскому «Базелю», за который центрбек выступал до перехода в «Болонью».

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Арсенал Лондон Фабрицио Романо Рикардо Калафьори трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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