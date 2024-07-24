У Эриксена появился новый вариант продолжения карьеры

«Аякс» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена.

Слухи уже связывали датчанина с возможным возвращением в амстердамский клуб, однако до конкретных переговоров дело не доходило. Как информирует United Stand, «Аякс» запланировал аренду Эриксена в летнее трансферное окно. «Красные дьяволы» предпочли бы либо продать 32-летнего игрока, либо отправить его в аренду с обязательством выкупа, но могут пойти на компромисс. Отмечается, что нидерландский клуб сможет позволить себе сделку лишь в том случае, если продаст кого-то из своего состава.

Кристиан Эриксен выступал за «Аякс» с 2009 по 2013 год, после чего перебрался в «Тоттенхэм». Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает следующим летом.