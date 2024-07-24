Чалоба шокирован решением «Челси» не брать его на предсезонный сбор

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба разочарован отношением к себе со стороны клуба.

25-летнего футболиста не взяли на сбор команды в США, поскольку посчитали, что для него нет места в составе. Согласно данным Guardian, это решение шокировало англичанина – он считает, что таким образом его вынуждают покинуть клуб.

Если верить слухам, «Челси» готов продать Трево Чалоба за 35-40 млн евро, а интерес к нему проявляют неназванные представители Английской премьер-лиги.

25 июля «синие» проведут предсезонный товарищеский матч против «Рексхэма». Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.