«Арсенал» и «Болонья» закрыли сделку по трансферу Калафьори

Итальянский защитник Рикардо Калафьори продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает The Athletic, «Арсенал» и «Болонья» договорились о трансфере 22-летнего футболиста. В ближайшее время Калафьори пройдёт медицинское обследование, после чего будет подписан контракт. Ожидается, что итальянец присоединится к лондонской команде на предсезонном туре по США.

В прошлом сезоне Калафьори 30 раз появлялся на поле в составе «Болоньи» в чемпионате Италии, дважды поразил ворота соперников и пять раз ассистировал партнёрам. Transfermarkt оценивает молодого игрока сборной Италии в 45 млн евро.