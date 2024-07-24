​Дринкуотер растратил заработанные деньги и теперь трудится на стройках

Бывший чемпион Англии, Дэнни Дринкуотер, прошлой осенью объявил о завершении карьеры футболиста, после чего решил заняться некоторыми инвестициями. Но они оказались столь неудачными, что футболист растратил все деньги, заработанные в бытность футболистом, и сейчас вынужден трудиться буквально на стройке.

Об этом поведал он сам в своих социальных сетях. «Дэнни, ты пробил дно», написал ему один из читателей. Дринкуотер, однако, в ответ написал, что «это тоже выбор».

Напомним, что бывший футболист выступал за «золотой состав» «Лестера» образца 2015\2016, ставшего чемпионом Англии.