Зинченко назвал «Манчестер Сити» лучшей командой мира

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о сравнении команды с «Манчестер Сити».

Напомним, футболист играл под руководством Хосепа Гвардиолы с 2017 по 2022 год.

Зинченко заявил, что «Арсеналу» не стоит копировать «Манчестер Сити», несмотря на то, что сейчас «горожане» являются лучшей командой в мире.

— Конечно, всегда нужно обращать внимание на лучших, но их не надо копировать. Мы должны превзойти их, — цитирует Зинченко Daily Mail.

По мнению футболиста, «Арсенал» находится на правильном пути и в ближайшее время сможет добиться успеха.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Англии «Арсенал» стал вторым в таблице, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.