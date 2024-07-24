«Боруссия» Дортмунд всё ещё не может согласовать трансфер Гросса

Дортмундская «Боруссия» до сих пор не смогла оформить трансфер полузащитника «Брайтона» Паскаля Гросса. По информации от издания Bild, «шмели» пока не хотят идти на встречу «чайкам», которые не собираются снижать свои финансовые требования.

«Боруссия» пока готова заплатить лишь 8 миллиона евро, тогда как «Брайтон» требует на 2 миллиона больше. Несмотря на разногласия между сторонами, источник считает, что сделка в конечном итоге будет оформлена. У Гросса остался год по контракту с «Брайтоном», а недавно футболист провёл переговоры с руководством, где сообщил о желании уйти.