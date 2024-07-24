Мареска объяснил, почему Чалоба не полетел на предсезонные сборы в США

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил, почему центральный защитник Трево Чалоба не полетел с командой на предсезонные сборы в США. Напомним, англичанин остался в Лондоне.

«Всегда сложно оставлять игроков за бортом. Ситуация с Трево довольно ясна. У нас есть Дисаси, Адарабиойо и Фофана, который наконец вернулся и хорошо себя показывает. Также мне хочется посмотреть на молодого Джоша Ачимпонга», – сказал Мареска на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Чалоба интересен «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии». Если Трево покинет «Челси», защитник хочет перейти в другой клуб из Английской премьер-лиги.