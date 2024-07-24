«Бавария» озвучила «Манчестер Юнайтед» требования по трансферу де Лигта

Мюнхенская «Бавария» озвучила «Манчестер Юнайтед» требования по трансферу центрального защитника Маттейса де Лигта. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красная машина» требует за нидерландца 50 миллионов евро.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» не готов заплатить эту сумму сразу. Манкунианцы надеются включить в сделку бонусы, чтобы найти компромисс с «Баварией».

Что касается самого де Лигта, нидерландец хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» и ждёт, когда клубы согласуют между собой трансфер. Маттейс ранее выступал под руководством Эрика тен Хага в амстердамском «Аяксе».