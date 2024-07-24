Защитник «Манчестер Сити» перейдёт в дортмундскую «Боруссию»

Состав дортмундской «Боруссии» пополнит 22-летний защитник из английской Премьер-лиги.

Как пишет Daily Mail, Ян Коуто, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», будет продан в «Боруссию», сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник на правах аренды выступал за «Жирону» и принял участие в 38 матчах, дважды поразил ворота соперников и сделал 10 ассистов на партнёров.

«Манчестер Сити» купил игрока четыре года назад у «Куритибы» за шесть миллионов евро, сейчас стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.