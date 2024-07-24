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«Челси» предложил 20 миллионов евро за голкипера из Ла Лиги

24 Июля 2024 • 11:22 Комментировать

Лондонский «Челси» начал работу по трансферу голкипера из чемпионата Испании. Команда Энцо Марески хочет пополнить свои ряды Филипом Йоргенсеном из «Вильярреала».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «синие» предложили за норвежского голкипера 20 миллионов евро. 22-летний голкипер открыт к тому, чтобы перебраться на «Стэмфорд Бридж» в это трансферное окно.

Сообщается, что «Челси» также одновременно ведёт переговоры с окружением футболиста для согласования личного контракта. Напомним, Йоргенсен успел провести всего один сезон в качестве основного вратаря «Вильярреала».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал трансферы футбола - лето 2024 Филип Йоргенсен ещё теги
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