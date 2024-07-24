Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории

Эксперты GDC Media опубликовали свою версию рейтинга лучших игроков в истории футбола. Первое место занял бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси. На его счету восемь «Золотых мячей».

На второй строчке находится давний конкурент Месси – португалец Криштиану Роналду. 39-летний форвард известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус».

Топ-3 замкнул легендарный бразильский форвард Пеле, которого прозвали «Королём футбола». Четвертым стал Диего Марадона, а пятым – Альфредо ди Стефано.

В десятку лучших также попали: Хави, Йохан Кройф, Роналдо, Паоло Мальдини и Франц Беккенбауэр.

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