«Арсенал» может расстаться с защитником

Польский защитник Якуб Кивиор может уйти из лондонского «Арсенала» в текущее трансферное окно. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Как информирует журналист, «канониры» могут продать 24-летнего игрока или отдать в аренду, если оформят переход итальянского защитника Рикардо Калафьори. Ранее в прессе сообщалось об интересе к поляку со стороны миланского «Интера».

Кивиор провел в прошлом сезоне Английской премьер-лиги 20 поединков. Защитник забил один гол, сделал четыре результативные передачи и получил одну желтую карточку.