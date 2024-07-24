Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро

Страж ворот «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес находится в сфере интересов саудовского «Аль-Иттихада».

По информации журналиста Николо Скиры, клубы ведут переговоры о потенциальной сделке. Самому игроку «Аль-Иттихад» предлагает трехлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере 25 миллионов евро в год. Бразилец уже дал предварительное согласие на переход.

В составе «Манчестер Сити» Эдерсон выступает с 2017 года. В общей сложности вратарь провел за «горожан» 332 поединка, в которых пропустил 257 голов. Трудовой договор бразильца с чемпионом АПЛ рассчитан до середины 2026 года.