Де Хеа хотел завершить карьеру из-за тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага

Известный испанский голкипер Давид де Хеа задумывался о завершении карьеры во время выступлений за «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

По данным источника, 33-летний вратарь хотел повесить бутсы на гвоздь из-за жесткого отношения к нему со стороны главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Де Хеа покинул манкунианский гранд летом прошлого года в том числе из-за плохих отношений с нидерландским специалистом.

После ухода из английского клуба Давид уже год является свободным агентом. У испанца есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.