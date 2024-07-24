Неймар хуже де Брёйне и Левандовски в списке лучших игроков XXI века

Журналисты ESPN представили список лучших футболистов в XXI веке. Выделим некоторые позиции в опубликованном рейтинге.

Бывший нападающий «Милана» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович расположился в этом списке на 11-й строчке. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне стал 12-м, а легендарный немецкий хавбек Тони Кроос занял 13-ю позицию.

Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема находится на 16-м месте, а нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оказался на 18-й строчке. Звездный бразильский форвард Неймар замкнул топ-20 лучших.

Ранее был опубликован рейтинг топ-10 лучших игроков XXI века.