Александер-Арнольд назвал лучшего одноклубника в карьере

«Это Салах. Все дело в его стабильной игре. У Мохамеда никогда не было спадов. Он отлично играет с первой минуты и до сегодняшнего дня. Это свидетельствует о его огромном труде. Салах стремится каждый день становиться лучше и бить рекорды», - передает слова футболиста портал Goal.com.