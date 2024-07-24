Александер-Арнольд назвал лучшего одноклубника в карьере

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд назвал лучшего одноклубника в своей карьере. Его выбор пал на египетского форварда Мохамеда Салаха.
«Это Салах. Все дело в его стабильной игре. У Мохамеда никогда не было спадов. Он отлично играет с первой минуты и до сегодняшнего дня. Это свидетельствует о его огромном труде. Салах стремится каждый день становиться лучше и бить рекорды», - передает слова футболиста портал Goal.com.
32-летний Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2024/2025.
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