Гвардиола высказался о будущем Филлипса в «Манчестер Сити»

Будущее полузащитника Кэлвина Филлипса в «Манчестер Сити» остаётся под вопросом.

28-летний игрок редко появлялся на поле в прошлом сезоне, а аренда в «Вест Хэм» совсем не помогла – пожалуй, теперь позиции англичанина в иерархии «горожан» выглядят ещё более неутешительно, чем до январского отъезда.

Сегодня Филлипс вышел в стартовом составе «Сити» в первом предсезонном матче против «Селтика» (3:4), став одним из немногочисленных опытных футболистов, принявших участие во встрече с чемпионами Шотландии. В перерыве хавбека заменили.

«Он отлично тренируется, сегодня он здорово провёл первый тайм. У него была травма, поэтому мы не смогли предоставить ему больше игровых минут.

Не знаю, что будет дальше, посмотрим. Кэлвин понимает свою ситуацию», – заявил в послематчевой беседе со СМИ Гвардиола.