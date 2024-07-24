Мареска: «Надеюсь, «Челси» как можно скорее выиграет трофей»

Новый рулевой «Челси» Энцо Мареска высказался о важности трофеев для команды.

В прошедшей кампании лондонцы вновь остались без кубков. Команда Маурисио Почеттино добралась до финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Англии. а в Премьер-лиге финишировала шестой. По итогам сезона аргентинский тренер и руководство «синих» приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Новым наставником команды был Мареска.

«Вы обязаны быть конкурентоспособными и бороться за трофеи, когда оказываетесь в таком большом клубе, как «Челси». Мы хотим биться, и я надеюсь, что мы сможем завоевать трофеи как можно скорее», – приводит журналист Фабрицио Романо слова специалиста.