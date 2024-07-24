Гвардиола: «Я не знаю, останется ли Эдерсон»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о возможном уходе голкипера Эдерсона.

Бразилец готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии – его хотят видеть в «Аль-Иттихаде». Руководство «горожан» не торопится отпускать 30-летнего вратаря и запрашивает за него внушительную компенсацию.

«Я не знаю, останется ли Эдерсон. Ему нужно принять решение», – приводит журналист Джо Брэй слова Гвардиолы, высказавшегося после товарищеского матча с шотландским «Селтиком» (3:4).

«Манчестер Сити» намерен заработать на продаже Эдерсона не менее 50 млн евро. Действующий контракт игрока истекает через два года.