Мареска: «Нкунку может играть везде»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мнением об игре Кристофера Нкунку.

В прошлом сезоне – дебютном после переезда в Англию – француз провёл всего 14 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами. Игрок регулярно выбывал из строя из-за травм.

«Нкунку может играть где угодно. У него всё хорошо. Он готов быть «девяткой», вингером, атакующим полузащитником... Он может быть везде. Я хочу, чтобы футболисты развивались и играли на нескольких позициях», – приводит журналист Фабрицио Романо ответ Марески на вопрос о Нкунку.

Напомним, что итальянский рулевой занял должность в «Челси» после завершения прошедшего сезона. Он заменил Маурисио Почеттино.