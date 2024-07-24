Рис Джеймс ответил на вопрос о расистском скандале с участием Энцо Фернандеса

Капитан «Челси» Рис Джеймс прокомментировал недавний инцидент, в который угодил Энцо Фернандес.

Аргентинцу пришлось извиняться за песню о сборной Франции. Вскоре после произошедшего французские одноклубники полузащитника отписались от него в социальных сетях, выразив тем самым своё негодование.

«Действительно трудная ситуация, – высказывается о скандале Рис Джеймс. – Энцо признал, что поступил неправильно, и принёс извинения команде и клубу. Я говорил с ним и со всеми участниками, но это останется между нами», – цитирует журналист Бен Джейкобс капитана и защитника «Челси», ответившего на вопросы СМИ на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча против «Рексхэма».