Новый тренер «Челси» Мареска прокомментировал скандальный инцидент с Энцо Фернандесом

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска получил вопрос о скандале с участием полузащитника Энцо Фернандеса.

После победы сборной Аргентины на Кубке Америки хавбек исполнил песню, в которой затронул африканское происхождение игроков сборной Франции. Видео попало в сеть, и в итоге игрок принёс извинения за свой поступок.

«Не думаю, что с Фернандесом возникнут какие-либо проблемы, когда он вернётся. В той ситуации ни у кого не было злых намерений. Игрок сделал заявление, в котором извинился, со стороны клуба последовало то же самое. Всё предельно ясно, добавить больше нечего», – высказался на пресс-конференции новый наставник «Челси».