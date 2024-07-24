Чалоба решил, где хочет играть в случае ухода из «Челси»

Защитнику «Челси» Трево Чалоба, возможно, придётся искать себе новый клуб.

Англичанина не взяли на предсезонный сбор «синих», что лишь подтвердило сомнения относительно перспектив игрока в команде. Чалоба понимает, что будет вынужден сменить обстановку, даже если не очень этого желает, и уже определился с предпочтительными вариантами продолжения карьеры. Согласно сведениям журналиста Низаара Кинселлы, 25-летний футболист готов перебраться в зарубежный клуб, участвующий в Лиге чемпионов, либо в коллектив из Английской премьер-лиги, который сыграет в одном из еврокубков.

По слухам, «Челси» требует за Трево Чалоба не меньше 35 млн евро.