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«Интер» близок к договорённости с защитником «Арсенала»

24 Июля 2024 • 03:50 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивёр может вернуться в Италию.

24-летний футболист рискует потерять место в составе «канониров» с приходом Рикардо Калафьори, чей трансфер будет закрыт в скором времени. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, Кивёр почти согласовал условия контракта с «Интером». Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен заработать на продаже поляка около 20 млн евро.

Якуб Кивёр уже знаком с Серией А: с августа 2021 по январь 2023 года он выступал за «Специю», после чего и был подписан «Арсеналом».

В минувшем сезоне левый защитник, также играющий в центре обороны, провёл 30 матчей за команду Микеля Артеты.

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