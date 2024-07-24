Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа одна из главных причин отказа «Челси» от Осимхена

24 Июля 2024 • 02:28 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Лондонский «Челси» выбыл из числа претендентов на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«Синие» считались одними из фаворитов в гонке за звездой Серии А задолго до открытия летнего трансферного окна, но сделке, судя по всему, не суждено состояться. По данным инсайдера Фабрицио Романо, одной из главных преград для «Челси» стала зарплата Осимхена – около 9-10 млн фунтов стерлингов (11-12 млн евро). В лондонском клубе решили, что это слишком много.

Интерес к 25-летнему нигерийскому нападающему также проявлял «Арсенал». В настоящий момент основным – и чуть ли не единственным – претендентом на игрока считается «Пари Сен-Жермен».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Июля
02:28
Названа одна из главных причин отказа «Челси» от Осимхена
23 Июля
23:00
«Челси» готов продать защитника за 35-40 млн евро – интерес проявляют клубы АПЛ
22 Июля
03:01
В «Челси» уверены в скором подписании перспективного бразильца 1
02:25
«Манчестер Сити» подпишет нового вратаря, если потеряет Эдерсона
00:38
Триппьер порекомендовал Галлахеру новый клуб 1
21 Июля
23:44
«Челси» нацелился на восходящую звезду «Ювентуса»
03:50
В «Челси» приняли решение по перспективному Андрею Сантосу
20 Июля
04:31
«Челси» отпустит в аренду полузащитника, оценённого в 25 млн евро
03:27
Мареска решил, кто будет основным вратарём «Челси»
02:32
Лукаку договорился с новым клубом 1
19 Июля
00:59
«Челси» считает экс-игрока «Манчестер Юнайтед» идеальной заменой Галлахеру 1
18 Июля
23:14
Ассистент Конте описал идеальную замену Осимхену в «Наполи»
23:04
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
17 Июля
05:02
«Челси» нацелился на ещё одного вундеркинда из Бразилии
16 Июля
23:24
В сборной Англии разработали план приглашения Гвардиолы
06:19
Назван главный претендент на Галлахера из «Челси» 1
12 Июля
22:57
«Челси» отклонил предложение по Кепе
11 Июля
03:15
«Челси» расстанется с форвардом
08 Июля
04:21
Кайседо: «В «Брайтоне» было много тактики, а в «Челси» мы только и делали, что бегали»
07 Июля
23:14
В «Челси» приняли решение по Николасу Джексону
03:56
«Челси» провёл новые переговоры по нападающему «Атлетико»
04 Июля
05:24
Кукурелья поделился мнением о Гиу, которого «Челси» купил у «Барселоны» 1
04:19
Кукурелья высказался о приходе Марески в «Челси»
01:52
Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
01 Июля
22:36
«Челси» готов удовлетворить запросы Нико Уильямса, но игрок хочет в другой топ-клуб
22:09
Гиу отклонил предложение «Барселоны» перед уходом в «Челси» – названы условия
30 Июня
23:35
«Челси» не собирается обменивать Джексона на Исака
29 Июня
05:59
«Милан» работает над подписанием полузащитника «Челси»
02:58
В «Челси» определились с планами на Гиу, купленного у «Барселоны»
02:27
Палмер оценил уровень нового тренера «Челси» Марески
01:35
«Челси» принял решение по Чуквуэмеке
01:17
Палмер: «Я был опустошён после ухода Почеттино из «Челси» 1
00:53
«Челси» не отказался от идеи подписания форварда, оценённого в 120 млн евро
28 Июня
07:04
Ямаль прокомментировал решение Гиу сменить «Барселону» на «Челси»
01:21
Форвард «Барселоны» подписал контракт с «Челси» до 2030 года
27 Июня
23:47
«Тоттенхэм» не готов удовлетворить требования «Челси» по Галлахеру
05:40
«Челси» откажется от трансфера звезды «Ньюкасла» Исака – названа причина 1
26 Июня
04:29
«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси» 1
03:22
«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку
02:56
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
23 Июня
01:09
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону» 1
22 Июня
22:56
«Челси» начал переговоры по звезде Лиги 1
20 Июня
05:28
«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Реале» удивлены поведением Мбаппе Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Холанн: «Я больше не талант» Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Назван лучший полузащитник в истории АПЛ: Джеррард - второй, де Брёйне на пятом месте Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии Де Брёйне согласовал контракт с новым клубом Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ
Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Июля
02:28 · Англия. Премьер-лига
Названа одна из главных причин отказа «Челси» от Осимхена
01:49 · Англия. Премьер-лига
Холанн сыграет за «Манчестер Сити» с капитанской повязкой
01:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» решили перехватить трансферную цель «Милана»
01:14 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что потенциальный новичок «Манчестер Юнайтед» поможет раскрыться Антони
01:01 · Англия. Премьер-лига
Дайч хочет видеть в «Эвертоне» игрока «Манчестер Сити»
00:26 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии
23 Июля
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» договорился с игроком «Арсенала» слухи
23:38 · Англия. Премьер-лига
Триппьер решил покинуть «Ньюкасл» – на игрока уже есть претенденты слухи
23:19 · Англия. Премьер-лига
Амрабат хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», «Фиорентина» готова сделать скидку
23:10 · Англия. Премьер-лига
Жоэлинтон – об интересе топ-клубов к Гимараэсу: «Думаю, он не покинет «Ньюкасл»
23:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать защитника за 35-40 млн евро – интерес проявляют клубы АПЛ
22:49 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Ювентуса» убеждает клуб продать его в «Рому», а не в Англию
22:39 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» продолжает отклонять предложения «Манчестер Юнайтед» по Угарте
21:52 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» близок к трансферу хавбека «Наполи»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Андре Сантос: «Головин мог бы потянуть уровень «Арсенала» 1
15:37 · Англия. Премьер-лига
Йоро: «Очень хотелось быть с «Манчестер Юнайтед», когда увидел их победу в Кубке Англии»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро высказался о своём стиле 1
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на полузащитника «Реал Сосьедада»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк сообщил руководству «Ливерпуля» о своих планах на будущее
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» провёл переговоры с Хау
12:32 · Англия. Премьер-лига
Чалоба не отправился с «Челси» на предсезонку в США
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» изменил решение по Маунту
11:19 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон стал соавтором мирового рекорда, купив лошадь 1
10:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити» 2
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового вратаря в Испании
Все новости
Рекомендуем