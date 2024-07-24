Названа одна из главных причин отказа «Челси» от Осимхена

Лондонский «Челси» выбыл из числа претендентов на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«Синие» считались одними из фаворитов в гонке за звездой Серии А задолго до открытия летнего трансферного окна, но сделке, судя по всему, не суждено состояться. По данным инсайдера Фабрицио Романо, одной из главных преград для «Челси» стала зарплата Осимхена – около 9-10 млн фунтов стерлингов (11-12 млн евро). В лондонском клубе решили, что это слишком много.

Интерес к 25-летнему нигерийскому нападающему также проявлял «Арсенал». В настоящий момент основным – и чуть ли не единственным – претендентом на игрока считается «Пари Сен-Жермен».