Холанн сыграет за «Манчестер Сити» с капитанской повязкой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выведет команду на поле в качестве капитана.

В 02:30 по московскому времени стартует первый предсезонный товарищеский матч «горожан» – соперником будет шотландский «Селтик». Команда Хосепа Гвардиолы сыграет смешанным составом, в котором выделяются фамилии Холанна и Джека Грилиша, не игравших на Евро-2024. Именно норвежскому форварду выпала честь открыть сезон с капитанской повязкой.

На днях Эрлинг Холанн отметил своё 24-летие. Предстоящая кампания станет для него третьей в составе «Манчестер Сити». На данный момент в активе футболиста 90 забитых мячей и 15 ассистов в 98 официальных поединках за манчестерский коллектив.