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Холанн сыграет за «Манчестер Сити» с капитанской повязкой

24 Июля 2024 • 01:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Селтик
1 2.02 X 4.10 2 3.20
Через 0 ч. 22 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выведет команду на поле в качестве капитана.

В 02:30 по московскому времени стартует первый предсезонный товарищеский матч «горожан» – соперником будет шотландский «Селтик». Команда Хосепа Гвардиолы сыграет смешанным составом, в котором выделяются фамилии Холанна и Джека Грилиша, не игравших на Евро-2024. Именно норвежскому форварду выпала честь открыть сезон с капитанской повязкой.

На днях Эрлинг Холанн отметил своё 24-летие. Предстоящая кампания станет для него третьей в составе «Манчестер Сити». На данный момент в активе футболиста 90 забитых мячей и 15 ассистов в 98 официальных поединках за манчестерский коллектив.

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