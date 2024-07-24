«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» решили перехватить трансферную цель «Милана»

На полузащитника «Монако» и сборной Франции Юссуфа Фофана появились новые претенденты.

25-летний игрок уже договорился с «Миланом» об условиях контракта, но согласовать сделку с монегасками «россонери» пока не смогли. Тем временем, как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, в борьбу за француза вступили «Манчестере Юнайтед» и мадридский «Атлетико». Оба клуба готовы перехватить хавбека, несмотря на его договорённость с «Миланом».

«Монако» запрашивает за Юссуфа Фофана 35 млн евро. Действующий контракт футболиста, сыгравшего 21 матч за сборную Франции, истекает следующим летом.