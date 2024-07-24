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Тен Хаг считает, что потенциальный новичок «Манчестер Юнайтед» поможет раскрыться Антони

24 Июля 2024 • 01:14 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 17:00

В «Манчестер Юнайтед» продолжают раздумывать над тем, как помочь реализовать себя вингеру Антони.

Бразилец был куплен у «Аякса» в августе 2022 года за 95 млн евро – едва ли кто-то осмелится заявить, что игрок оправдал хотя бы половину стоимости трансфера к текущему моменту.

По информации журналиста Пола Хёрста, рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг считает, что Антони сумеет раскрыться с новым партнёром по правому флангу – таковым может стать защитник Нуссер Мазрауи из «Баварии». Манкунианцы заинтересованы в приобретении 26-летнего марокканца, за которого мюнхенский клуб требует около 20-25 млн евро.

Напомним, Антони и Мазрауи вместе выступали за «Аякс» под руководством тен Хага в период с 2020 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
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