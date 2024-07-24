Дайч хочет видеть в «Эвертоне» игрока «Манчестер Сити»

«Эвертон» намерен усилиться полузащитником «Манчестер Сити» Кэлвином Филлипсом.

Во второй половине прошедшего сезона 28-летний игрок выступал за «Вест Хэм» на правах аренды, но не слишком преуспел. Несмотря на это, к Филлипсу по-прежнему проявляют интерес клубы Премьер-лиги. Один из таких – «Эвертон», чей рулевой Шон Дайч очень хочет видеть в своей команде экс-хавбека сборной Англии, информирует журналист Алекс Крук. Из-за финансовых проблем «ириски», похоже, смогут позволить себе только аренду футболиста «горожан».

В гонке за Кэлвином Филлипсом также остаётся «Фулхэм», ведущий поиски замены ушедшему в «Баварию» Жоау Пальинье.