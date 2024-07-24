Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, какой из зарубежных стадионов ему нравится больше всех.

Выбор 25-летнего англичанина пал на арену мадридского «Реала»: «Любимый стадион, если не считать «Энфилд» и «Уэмбли»? «Сантьяго Бернабеу», – приводит Madrid Xtra ответ футболиста, ссылаясь на Mirror.

Любопытно, что в последнее время в прессе всё чаще появляется информация о возможном переходе Александера-Арнольда в «Реал».

Трент выступает за «Ливерпуль» на протяжении всей карьеры – у него более 300 матчей за команду. Контракт игрока с мерсисайдцами истекает летом следующего года.