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Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии

24 Июля 2024 • 00:26 Комментировать
Ипсвич
...
Ливерпуль
17.08 14:30

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, какой из зарубежных стадионов ему нравится больше всех.

Выбор 25-летнего англичанина пал на арену мадридского «Реала»: «Любимый стадион, если не считать «Энфилд» и «Уэмбли»? «Сантьяго Бернабеу», – приводит Madrid Xtra ответ футболиста, ссылаясь на Mirror. 

Любопытно, что в последнее время в прессе всё чаще появляется информация о возможном переходе Александера-Арнольда в «Реал».

Трент выступает за «Ливерпуль» на протяжении всей карьеры – у него более 300 матчей за команду. Контракт игрока с мерсисайдцами истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
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