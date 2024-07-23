«Марсель» договорился с игроком «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа дал согласие на переход в «Марсель».

Информация об интересе французского клуба к 25-летнему футболисту появилась несколько дней назад. Как сообщает журналист Грэм Бэйли, «Марсель» договорился с англичанином об условиях контракта. Теперь «провансальцам» необходимо получить зелёный свет от «канониров» – переговоры продолжаются.

Трудовой договор Эдди Нкетиа с «Арсеналом» рассчитан до 2027 года. В минувшей кампании форвард, оценённый экспертами Transfermarkt в 30 млн евро, отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами в 37 матчах за «канониров» во всех турнирах.