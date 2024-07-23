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Триппьер решил покинуть «Ньюкасл» – на игрока уже есть претенденты слухи

23 Июля 2024 • 23:38 Комментировать
Ньюкасл
...
Саутгемптон
17.08 17:00

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер готов к смене обстановки.

Действующий договор англичанина с «сороками» истекает следующим летом, однако игрок предпочитает уйти в текущее трансферное окно, не дожидаясь завершения срока контракта, докладывает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Скотта Уилсона. Интерес к 33-летнему футболисту уже проявили представители чемпионата Саудовской Аравии.

Киран Триппьер перешёл в «Ньюкасл» в январе 2022 года из мадридского «Атлетико». Стоимость латераля оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро.

В прошедшем сезоне Триппьер отыграл 39 матчей за команду Эдди Хау, отметившись одним голом и 11 результативными пасами.

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НЬЮКАСЛ САУТГЕМПТОН
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