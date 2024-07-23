Амрабат хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», «Фиорентина» готова сделать скидку

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат хотел бы вновь выступать за «Манчестер Юнайтед».

Марокканец провёл в составе «красных дьяволов» прошлый сезон, выступая на правах аренды, однако не смог убедить руководство английского клуба оформить выкуп на оговорённых ранее условиях. Как информирует TMW, 27-летний игрок хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед». В интересах «Фиорентины» решить вопрос будущего хавбека как можно скорее, в связи с чем «фиалки» готовы пойти на компромисс и отпустить футболиста по сниженной цене. Также возможен вариант с повторной арендой.

Софьян Амрабат принял участие в 30 матчах команды Эрика тен Хага в прошедшей кампании.