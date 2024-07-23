Жоэлинтон – об интересе топ-клубов к Гимараэсу: «Думаю, он не покинет «Ньюкасл»

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон поделился мнением о будущем своего одноклубника Бруно Гимараэса.

Интерес к 26-летнему бразильцу уже не первый год приписывается множеству грандов европейского футбола. В настоящий момент основным претендентом на Гимараэса считается «Манчестер Сити».

«Думаю, Бруно намерен остаться. Он сказал мне, что скоро вернётся в расположение команды и будет готовиться к новому сезону.

Я надеюсь, что он не уйдёт. Я знаю его, и я знаю, что он любит клуб, болельщиков. Ему нравится жизнь в «Ньюкасле». Все хотят, чтобы он оставался у нас ещё много лет», – приводит Mirror слова Жоэлинтона.