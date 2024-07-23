«Челси» готов продать защитника за 35-40 млн евро – интерес проявляют клубы АПЛ

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба может быть продан этим летом.

«Синие» не рассчитывают на 25-летнего футболиста – тот даже не отправился с командой на предсезонный сбор. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» намерен заработать на продаже англичанина около 30-35 млн фунтов стерлингов (порядка 35-40 млн евро). Интерес к центрбеку уже проявили три неназванных клуба Премьер-лиги, а также представители других чемпионатов, выступающие в еврокубках.

Трево Чалоба – воспитанник «Челси». Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 13 млн евро.