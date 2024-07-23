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Форвард «Ювентуса» убеждает клуб продать его в «Рому», а не в Англию

23 Июля 2024 • 22:49 Комментировать
Кальяри
...
Рома
18.08 21:45

Нападающий «Ювентуса» Матиас Соуле предпочитает «Рому» клубам Английской премьер-лиги.

В подписании 21-летнего игрока заинтересованы «Вест Хэм» и «Лестер», предлагающие «Ювентусу» более выгодные трансферные условия. Проблема в том, что сам аргентинец не горит желанием ехать в Англию – он хочет перебраться в «Рому», чьё предложение не столь привлекательно для «старой синьоры».

По сообщениям журналиста Николо Скиры, агент Соуле провёл встречу со спортивным директором «Ювентуса» Кристиано Джунтоли. Представитель футболиста убеждает функционера принять предложение римлян.

Портал Trasfermarkt оценивает стоимость Матиаса Соуле в 25 млн евро.

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Рома Ювентус Кристиано Джунтоли трансферы футбола - лето 2024 Матиас Соуле ещё теги

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